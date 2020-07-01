Leyla Atakan'ın hayatı belgesel oluyor - Son Dakika

Leyla Atakan'ın hayatı belgesel oluyor

Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri İzmit'te başlıyor.

Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri İzmit'te başlıyor.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanlarından olan Leyla Atakan'ın hayatını belgesel film haline getiriyor. Kadrosunda çok önemli oyuncuların yer alması beklenen belgesel filmin çekimlerinin, Ağustos ayında İzmit'te başlayacağı öğrenildi. 1968-1971 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Leyla Atakan'dan yarım yüzyıl sonra İzmit'te seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Hürriyet, Türkiye'nin siyasi tarihi açısından da önemli bir kilometre taşı olan Leyla Atakan'ın hayat hikayesinin, genç nesiller için önemli bir tarihi miras olacağını söyledi. Gençliğinden itibaren ömrünün son gününe kadar ülkesine birçok alanda hizmet eden Leyla Atakan'ın, bugün hala partiler üstü bir isim olarak Kocaelililerin gönlünde yaşamaya devam ettiğini belirten Başkan Hürriyet, belgeselin her yönüyle önemli bir eser olacağını söyledi.


Hem İzmit hem de ülke için çok önemli bir proje olan belgeselin yönetmenliğini ise bir çok projede imzası bulunan Mustafa Yılmaz yapacak. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan projenin konseptini yaklaşık bir buçuk yıllık bir araştırma sonrası oluşturduklarını belirten Yılmaz, filmin hikayesinin yazılı kaynakların dışında, dönemin tanıkları ile yapılan röportajlara dayandırıldığını söylüyor. Filmin senaryosunda ise beyaz perde ve ekranlardaki birçok başarılı işle tanınan Osman Dikiciler'in imzası olacak.


İngilizce, Almanca ve Fransızca alt yazılı olarak hazırlanacak olan filmin yurt dışında önemli festivallerde de gösterilmesi için çalışmalara başlanıldı. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını hak ettikleri şekilde anmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Hürriyet, "Onların aziz hatıralarını unutmamak ve unutturmamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Film de bu amaçla, Leyla Atakan'ın hayatını anlatan önemli bir belgesel olacak. Bu belgeselin ardından da Leyla Atakan Kadın Filmleri Festivalini başlatarak, hem kentin kültür-sanat hayatına hem de kadınların sosyal yaşama katılımına katkı vermek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Leyla Atakan, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Leyla Atakan'ın hayatı belgesel oluyor - Son Dakika

Son Dakika

17:17 Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
17:16
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Leyla Atakan'ın hayatı belgesel oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]