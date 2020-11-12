LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör - Son Dakika

LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör

12.11.2020 10:57
LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör, System.String[]

LG, oyun keyfinin yanı sıra, rahatını da düşünenler için LG UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör'ü sunuyor.

LG, oyun keyfinin yanı sıra, rahatını da düşünenler için LG UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör'ü sunuyor.

LG Electronics'den (LG) yapılan açıklamaya göre, gerçekçi renkleri, ultra yüksek hızı, tepki süresi HDR10, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği ile oyuna keyif katan LG UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo monitör, ergonomik standı ve tümüyle hareket ettirilebilmesiyle ekstra rahatlık sağlıyor.

Monitörün, 27 inç boyutundaki UltraGear 27GN880 Nano IPS paneli, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü, 350 cd/m² parlaklığı ve yüzde 98 oranında DCI-P3 renk gamutunu ile oyuncular, en zorlu ve hareketli oyunlarda bile, kendilerini aksiyonun ortasında buluyor.

1ms(GtG) &144 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini ve görüntünün daha sorunsuz akmasını sağlıyor. Rekabet seven oyuncular, rakiplerine daha hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyorlar. Böylelikle oyuncular, oyun keyif ve heyecanını bölmeden, kesintisiz şekilde sürdürebiliyor.

Ekranda HDR 10 desteğiyle hem HDR oyun hem de içerik keyfi sunan monitör, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği de sağlıyor. Bu sayede, hangi ekran kartı kullanılırsa kullanılsın, çok daha akıcı bir görüntü elde edilebiliyor, düzensiz yırtılma, titreme ve takılmalar engellenerek, en hızlı oyuncular için mükemmel bir performans sağlanıyor.

Monitörün kendi arayüzünde ise, Dinamik Hareket Senkronizasyonu, Siyah Dengeleyici ve Nişan imleci desteği de sunuluyor. "Dinamik Hareket Senkronizasyonu" giriş gecikmesini en aza indiriyor. Böylelikle, oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Monitörün siyah dengeleyici özelliğiyle de, en karanlık yerlerde bile detayları net bir şekilde görüyor, oyuna tam performans devam edebiliyor.

Sabitleme aparatı ve rondela ile gelen LG UltraGear 27GN880, ergonomik standın sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra daha rahat oyun oynanması için mükemmel ekran konumu elde edilmesini de sağlıyor.

oyunlar, Nvidia, Ergo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör - Son Dakika


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