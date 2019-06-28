Son Dakika Haberleri: LGS'de dereceye yapan öğrencilerden milli eğitim müdürü Tekin'e ziyaret
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LGS'de dereceye yapan öğrencilerden milli eğitim müdürü Tekin'e ziyaret

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, LGS'de il genelinde derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

LGS'de dereceye yapan öğrencilerden milli eğitim müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, LGS'de 493 puanla il birincisi olan Doğubayazıt Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Leyla Temtek, 492 puanla il ikincisi olan Patnos Aktepe Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Burak İslamoğlu, 491 puanla il üçüncü olan Tutak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Duman, 487 puanla il dördüncü Patnos Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Helin Özyolcu, 484 puanlabeşinci olanCengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Özge Tunç, okul idarecileri ve öğretmenleri makamında kabul etti. Başarılarından dolayı öğrencileri , okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarılarının sırlarını ve hedeflerini soran Tekin, daha sonra öğrencilere altın hediye etti. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yüce ve Milli Eğitim Şube Müdürü Allahverdi Güzelyüz de eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:24 Kaynak: Bültenler
Faruk Tekin, LGS, Güncel
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