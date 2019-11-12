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Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 saat önce

120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Karadeniz Holding'e ait olan enerji genisi, Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya doğru hareket ediyor. 179 metre uzunluğundaki 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', saat 12: 00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Dev enerji gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Karadeniz, Liberya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
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