Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu teknedeki yolculardan en az 40'ının kayıp olduğu ve yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, çoğunluğu Sudan vatandaşı olan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin sabah saatlerinde Libya açıklarında batmasının ardından teknedeki en az 40 kişinin kayıp olduğu ve boğularak öldüklerinin ön görüldüğü, 65 kadar yolcunun ise Libya Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmaları gün boyu devam ederken, kayıp yolcuların boğularak hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Kurtarılan göçmenlerin Trablus'un 100 kilometre doğusundaki sahil kenti El Hums'a getirildiği, BMMYK ekiplerinin kurtarılanlara tıbbi ve insani yardım sağladığı kaydedildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, El-Hums şehrinin 9 mil açıklarında 65 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

Kaza, geçen hafta Libya açıklarında 150 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından meydana geldi. Kaza, bu yıl içinde "tek seferde en fazla kişinin hayatını kaybettiği olay" olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin karıştığı kazalarda yaklaşık 900 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Libya'daki durum ve düzensiz göç

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.