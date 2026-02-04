Libya'da 2000 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

TRABLUS, 4 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde güvenlik güçlerinin salı günü sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonda 2.000'den fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Sebha Güvenlik Müdürlüğü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyinde yer alan kentteki operasyonun güvenliğin güçlendirilmesi, insan kaçakçılığı şebekelerinin dağıtılması ve yasadışı göçün önlenmesine yönelik süren çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini ve kent merkezinde ve çevre mahallelerde göçmenlerin toplandığı noktaların hedef alındığını belirtti.

Operasyona ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşan güvenlik yetkilileri, kamu düzeninin yeniden sağlanması ve bölgede güvenliğin temin edilmesine yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.

Sahra Altı ve Orta Afrika'dan gelen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olan Sebha, Libya'nın güney sınırlarına yakınlığı ve kara kaçakçılığı güzergahlarıyla bağlantısı nedeniyle öne çıkıyor. Sıklıkla bu kente gelen göçmenler, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Libya güvenlik müdürlüğü ve yerel verilere göre, genellikle yılın bu döneminde artış gösteren insan kaçakçılığı faaliyetleri özellikle mart ve nisan ayları öncesinde yoğunlaşıyor. Bu artışın, hava koşullarının iyileşmesi ve denizlerin sakinleşmesiyle birlikte Akdeniz üzerinden tekneyle geçişlerin daha elverişli hale gelmesiyle örtüştüğü ifade ediliyor.