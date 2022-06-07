Libya'da askeri eğitim esnasında 3 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Tarhuna bölgesinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ean Libya adlı internet sitesinin haberine göre, Radag Terör ve Suçlarla Mücadele Timi'nin Tarhuna'da gerçek mühimmatlarla yaptığı eğitim sırasında 3 asker hayatını kaybetti.
Haberde, hayatını kaybedenlerin isimleri Hüsam Ali Muhammed Breykat, Abdulsalim Salih ve Hamdi Seyid Ömer olarak açıklandı.
Öte yandan konuya dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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