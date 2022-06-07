Ean Libya adlı internet sitesinin haberine göre, Radag Terör ve Suçlarla Mücadele Timi'nin Tarhuna'da gerçek mühimmatlarla yaptığı eğitim sırasında 3 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'da askeri eğitim esnasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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