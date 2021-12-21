Libya'da Başağa ve Hafter'in de aralarında bulunduğu başkanlık seçimleri adayları Bingazi'de görüştü - Son Dakika

??????? Libya'da aralarında Fethi Başağa ve Halife Hafter'in de bulunduğu bazı başkanlık seçimleri adayları Bingazi kentinde bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e yakın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri adaylarından Fethi Başağa, Halife Hafter, Ahmed Muaytik, Arif en-Nayid, Abdulmecid Seyfunnasr ve Şerif el-Vafi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de görüştü.

Öte yandan, eski İçişleri Bakanı ve Misrata kentinden başkan adayı Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başağa, "Bazı başkanlık seçimleri adayları ile birlikte Bingazi kentine ulaştığım için çok sevinçliyim. (Bingazi'nin) Değerli sakinlerinin sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.