Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı - Son Dakika

Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı

31 dakika önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki bazı mevzilerini hedef aldı.

Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı, System.String[]

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki bazı mevzilerini hedef aldı.

UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisinin resmi Facebook sayfasından, Hafter mevzilerinin vurulmasına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde Hafter güçlerine ait mevzilerin vurulduğu, ardından söz konusu mevzilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, UMH güçlerinin Sirte kentinin batısındaki Buveyrat bölgesine doğru ilerlemeye çalışan Hafter güçlerini püskürttüğü belirtildi.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Halife Hafter, Hükümet, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi
Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:27 Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı - Son Dakika
21:27 Flash!! - Son Dakika
21:25 Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası - Son Dakika
21:25 Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi - Son Dakika
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]