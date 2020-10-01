Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nden vekiller, Hafter milislerinin sivil uçuşu engellemesini... - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden (TM) bazı vekiller, Hafter milislerinin dün Sebha kentine giden sivil bir uçağın inişini engellemesini kınadı.
TM bünyesindeki "Fizan" oluşumuna bağlı vekiller, yayımladığı açıklamada, Hafter milislerinin, dün ülkenin güneyindeki Sebha kentine giden sivil bir yolcu uçağının inişini engellemesini kınadı.
Açıklamada, uçuşun engellenmesi, "sessiz kalınamayacak sorumsuzca bir davranış" olarak nitelendirildi.
Başkent Trablus'tan kalkan Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait bir sivil uçak, dün yaklaşık 100 yolcusuyla Sebha Havaalanı'na inmek üzereyken Hafter milislerinin piste silahlı askeri araçlar koyarak engellemesi nedeniyle iniş yapamamıştı.
Yerel yetkili makamlar, geçen eylül ayı ortasında, Trablus'tan Sebha Havaalanı'na 6 yıl sonra ilk kez uçuşların başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:51 - Kaynak: AA
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