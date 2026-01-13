Libya'da Trafik Kazası: 10 Ölü - Son Dakika
Libya'da Trafik Kazası: 10 Ölü

13.01.2026 10:45
Sirte'de iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, sebepler araştırılıyor.

TRABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentinin sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel trafik ve ruhsat dairesinden yapılan açıklamaya göre kaza pazartesi günü erken saatlerde El-Hişa ile El-Vişka bölgeleri arasında Mercedes Vito marka iki minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Birinde 9 yolcu bulunan, diğerindeyse sadece sürücünün olduğu minibüslerin çarpışmanın etkisiyle alev aldığı bildirildi.

İlk minibüsteki 9 yolcunun ve diğer aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mısrata'daki trafik dairesinin yürüttüğü ön incelemelere göre kaza, aşırı hız ya da sürücülerden birinin direksiyon başında uyumuş olmasından kaynaklanmış olabilir.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Trafik, Güncel, Sirte, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Trafik Kazası: 10 Ölü

SON DAKİKA: Libya'da Trafik Kazası: 10 Ölü - Son Dakika
