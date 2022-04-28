Libya'da yerlerinden edilen 1000'e yakın Libyalı, TİKA'nın iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

TİKA'nın iftar programından detaylar

İftar programına TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe ile röportaj

İslami Davet Fakültesi Dekanı Kemal Abdulhamid ile röportaj

Bingazi Yerinden Edilenler Derneği Başkanı Saad el-Ubeydi ile röportaj Libya'da yerlerinden edilen 1000'e yakın Libyalı, TİKA'nın iftar programında bir araya geldi

TRABLUS (AA) – Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Fetva Kurumu (Dar'ul İfta) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından organize edilen iftar programında 1000'e yakın yerlerinden edilmiş Libyalı buluştu.

İftar programına TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, İslami Davet Fakültesi Dekanı Dr. Kemal Abdulhamid, Bingazi Yerinden Edilenler Derneği Başkanı Saad el-Ubeydi'nin yanı sıra ülkedeki savaş nedeniyle yerlerinden edilen çok sayıda Libyalı katılım gösterdi.

İftar programının ardından AA muhabirine konuşan Karatepe, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak biz, her sene olduğu gibi bu sene de Libya'da öncelikle 1000 aileye ki bunların büyük çoğunluğu yerlerinden edilmiş muhacir aileler, gıda paketi yardımında bulunduk ve bugün de 1000 kadar yine Libyalı kardeşimize iftar sofrası açtık." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın iftar programına ev sahipliği yaptığı için Libya Fetva Kurumuna teşekkür eden Karatepe, önümüzdeki günlerde de engelli vatandaşlara yönelik iftar programı hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

Karatepe ayrıca, hazırladıkları gıda paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştığını, bunun dışında eğitim, sağlık ve insani kalkınma gibi yaklaşık 100'e yakın proje üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Öte yandan İslami Davet Fakültesi Dekanı Kemal Abdulhamid de organize edilen iftar programı için TİKA ve Libya'nın Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türkiye'nin ülkedeki TİKA kurumu ve Büyükelçiliği aracılığıyla Libyalı mağdur ailelere sahip çıktığını kaydetti.

İftar programında bir diğer katılımcı Bingazi Yerinden Edilenler Derneği Başkanı Saad el-Ubeydi ise söz konusu programın yerlerinden edilen ailelerin yeniden gündeme gelmesini sağladığını belirterek, "Biz, Türkiye'nin mazlum halklara yaptığı yardımı ve verdiği desteği çok iyi biliyoruz." ifadelerini kuullandı.