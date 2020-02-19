Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı - Son Dakika

Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

7 saat önce

Son dakika: Libya Başbakanı Serrac, darbeci Hafter ile yürütülen tüm müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler gözetiminde Halife Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DE ASKIYA ALINMIŞTI

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na yaptığı saldırı sonrası Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Cenevre'de yapılması planlanan ateşkes görüşmelerini askıya aldıklarını açıkladı. Açıklamanın devamında, Trablus Limanı'na düzenlenen saldırıya uygun zamanda karşılık verileceği belirtildi.

LİMAN SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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