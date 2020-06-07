Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Cezayir ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Cezayir ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Tunus ve Cezayirli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinde sahada ve siyasi alanda yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Cezayir ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Tunus ve Cezayirli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinde sahada ve siyasi alanda yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seyyale'nin, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, telefon görüşmelerinin Libya, Tunus ve Cezayir arasındaki pozisyonların tam olarak istişaresi ve koordinasyonu çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Seyyale'nin yürüttüğü diplomasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve destekçilerine karşı sahada kazanılan zaferin siyasi alanda da kazanılması hedefiyle atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Cezayir, Tunus, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Cezayir ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika

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