Libya Enerji Zirvesi 2026 Başladı

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026, Libya'nın başkenti Trablus'ta başladı.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından organize edilen zirve, Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

"Altyapı ve Yatırım Yoluyla Enerji Büyümesinin Sağlanması" temasıyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yapacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı "Stratejik Ortaklıklar: Libya'yı Küresel Bir Enerji Lideri Olarak Konumlandırmak" başlıklı bakanlar panelinde, Libya ve Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkeleri bakanları ile uluslararası enerji kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

Üç gün sürecek zirveye ayrıca çok sayıda ülkenin enerji ve ekonomi alanındaki üst düzey temsilcileri ile uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin yöneticileri katılacak.

Libya'nın enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımları ile uluslararası sermayenin ülkeye çekilmesine odaklanılan zirvede, üst düzey yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek ve yatırımcılarla kamu kurumlarını bir araya getiren ikili görüşmeler yapılacak. LEES 2026'nın yeni anlaşmalara da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri, mevcut sahaların rehabilitasyonu, rafineri ve petrokimya tesislerinin modernizasyonu ile elektrik üretim ve iletim altyapısına yönelik projeler ele alınacak.

Yenilenebilir enerji başlığında ise güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, şebeke entegrasyonu, enerji depolama çözümleri ve yeşil enerji yatırımlarına ilişkin uluslararası ortaklık fırsatları masaya yatırılacak.

Finansman tarafında da çok taraflı kalkınma bankaları ile özel yatırım fonlarının, Libya'daki enerji ve altyapı projelerine yönelik kredi ve yatırım imkanlarını değerlendirmesi planlanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya, yaklaşık 48,4 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervinin ise yaklaşık 1,5 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Libya, yüksek güneşlenme süresi ve geniş coğrafyası sayesinde yenilenebilir enerji açısından önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Son yıllarda petrol ve doğal gaz üretiminin istikrara kavuşturulması, enerji altyapısının yenilenmesi ve yenilenebilir kaynakların enerji karmasına entegre edilmesi, ülkenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.