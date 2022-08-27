Libya'da silahlı gruplar arasında çatışmalar (4)

Libya 'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

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