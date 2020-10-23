Libya Petrol Kurumu, iki petrol limanındaki mücbir sebep halini kaldırdı - Son Dakika

Libya Petrol Kurumu, iki petrol limanındaki mücbir sebep halini kaldırdı

23.10.2020 21:47
Libya Petrol Kurumu, iki petrol limanındaki mücbir sebep halini kaldırdı, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Ras Lanuf ve Sidra petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Ras Lanuf ve Sidra petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını duyurdu.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı yabancı savaşçıların liman bölgesinden ayrıldıklarının teyit edilmesi üzerine mücbir sebebin kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ulusal Petrol Kurumu, yabancı güçlerin liman bölgesini terk etmesi ve böylelikle petrol üretim ve ihracatına başlanmasının mümkün hale gelmesi üzerine mücbir sebep halini kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, kurumun, petrol üretimi hazırlıklarının başlatılması için talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, petrol şirketlerinin bu limanlarda faaliyetlerine başlamasıyla, ülkedeki toplam petrol üretiminin iki hafta içinde günlük 800 bin varile, 4 hafta içinde de günlük 1 milyon varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter'e milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

NOC, bölgedeki petrol liman ve tesislerinin Hafter'e bağlı milisler tarafından işgal edilmesi nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu.

Halife Hafter, Petrol, Liman, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Petrol Kurumu, iki petrol limanındaki mücbir sebep halini kaldırdı - Son Dakika

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