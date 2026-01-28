Libya-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Libya-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Güçleniyor

Libya-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Güçleniyor
28.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı Mustafa el-Mani, Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu belirtti.

Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı Mustafa el- Mani, Türkiye'nin Libya için stratejik bir ticari ve ekonomik ortak olduğunu söyledi.

Mani, Libya Ekonomi ve Enerji Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Türkiye ile ticaret hacmini artırmak için sürekli çaba sarf ettiğini belirtti.

Libya'nın Türkiye ile çok çeşitli alanlarda ortaklıkları bulunduğunu belirten Mani, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bize ürün ihraç eden en önemli pazarlardan biri ve Libya pazarı üzerindeki etkisi büyük. Kalkınma ve altyapı projeleri alanında Türkiye ile ortaklıklarımız bulunuyor.

Çok sayıda Türk şirketi, altyapı projeleri, havaalanları, yollar ve diğer projelerde yeni sözleşmelerin yanı sıra bizimle olan önceki sözleşmelerini de yeniledi. Türkiye, Libya Devleti için stratejik bir ekonomik ve ticari ortak olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Libya'nın hidrokarbon ihalesine başvuran şirketlerin en önemlileri Türk şirketler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi başkanlığında 24 Ocak'ta yapılan Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı'nı hatırlatan Mani, toplantıda ekonomik ortaklıkların geliştirilmesi ve son 20 yıldır askıda bekleyen sorunların ele alınması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Mani, Libya'nın Kasım 2025'te 17 yıl aradan sonra petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen yıl içinde petrol ve doğal gaz sektöründe kamu ihalesinin başlatıldığını duyurmuştuk ve başvuran en önemli şirketler arasında Türk şirketleri de yer alıyor.

Kamu ihalesinin sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz, bunun dört hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizimle stratejik şirketler kuran tüm dünya şirketlerine başarılar diliyoruz.

Libya'nın yüksek riskli bir pazar olmaktan çıktığını ve yatırıma elverişli bir pazar haline geldiğini söyleyen Mani, ülkesinin çok çeşitli ürün ve sektörlere ortaklıklar kurmak için gerçek fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Libya, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapan Türk şirketleri için bir fırsat

Mani, Libya pazarının her zaman uluslararası şirketlere açık olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Türkiye, petrol ve doğal gaz sektöründe bizimle daha önce anlaşmalar imzaladı. Dört hafta içinde açıklanacak olan kamu ihalesinin sonuçlarını bekliyoruz. Özellikle Türkiye'deki şirketlerle petrol sektöründeki çıkarlarımız ve hedeflerimiz ortaklıklar kurmak için uygundur."

Ülkesinin kısa vadede petrol üretimini günlük 1,6 milyon varile, orta vadede 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Mani, "Ayrıca, geleneksel enerjinin yanı sıra yenilenebilir enerji yoluyla istenen enerji çeşitliliğine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapan şirketler için bir fırsat." diye konuştu.

Libya'nın uluslararası ortaklıklara açık bir ülke olduğunu kaydeden Mani sözlerini şöyle tamamladı:

"(Libya) Türkiye'deki ortaklarıyla gururla iş birliğine açıktır. Uzun süredir ortaklığımızı sürdürdüğümüz Türkiye ile olan işbirliğimizden gurur duyuyoruz.

Türk müteahhitler ve Türk şirketleri her gün bizimle birlikte birçok projeyi hayata geçiriyor. Biz bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye ve geliştirmeye istekliyiz."

Kaynak: AA

Başbakanlık, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Libya, Kamu, Mani, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:14:23. #7.11#
SON DAKİKA: Libya-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.