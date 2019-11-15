Son Dakika › Güncel › Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Ev içinde arama detayları Tarlada yapılan arama Yakılan esrar Patlama Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Ev içinde arama detayları
Tarlada yapılan arama
Yakılan esrar
Patlama Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist az önce ABD'ye uçakla sınır dışı edildi Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır