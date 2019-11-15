Son Dakika Haberleri: Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Ev içinde arama detayları Tarlada yapılan arama Yakılan esrar Patlama Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Ev içinde arama detayları

Tarlada yapılan arama

Yakılan esrar

Patlama Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice'de 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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