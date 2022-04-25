Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama - Son Dakika
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Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

25.04.2022 03:01
Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Dr.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik "dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

"Hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi" - DİYARBAKIR

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Devlet Hastanesi, Halis Toprak, Diyarbakır, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama - Son Dakika
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