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Lider Develispor evinde Sağlıkspor'u ağırlayacak

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, ligin 10.haftasında Kayseri Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Develispor evinde Sağlıkspor'u ağırlayacak, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, ligin 10.haftasında Kayseri Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de liderlik koltuğunda oturan Develispor ligin 10.haftasında sahasında ve taraftarı önünde Kayseri Sağlıkspor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 9.hafta sonunda 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 24 puanla zirvede yer alan Siyah-Beyazlılar hata yapmak istemiyor. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbol ortaya koyan Develispor, Pazar günü kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Teknik Direktör Ahmet İzgi, yönetiminde Sağlıkspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Develispor'da eksik bulunmuyor.


Pazar günü Develi İlçe Stadı'nda oynanacak olan Develispor ile Kayseri Sağlıkspor müsabakası saat 13.00'de başlayacak ve futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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