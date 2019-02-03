Lider Farkı Açıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı lider Medipol Başakşehir
'e 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Mossoro'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Visca, ceza sahası içi sağından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında rakip ceza yayı üzerinden Josue'nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda kaleci Mert, topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 25. dakikada Akhisarspor'da Josue'nin rakip ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçerek kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 33. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 40. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Robinho
'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 50. dakikada Mossoro'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı pasta penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Emre'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti. 53. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza sahası içerisinde yaptığı kesme ortada altıpas içerisinde Manu'nun ayaklarının arasından top filelere gitti. Pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Hüseyin Göçek
, Manu'nun ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti. 57. dakikada Barbosa'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu kurtardı. 59. dakikada Visca'nın pasıyla rakip ceza yayında topla buluşan Robinho, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta kaleci Fatih
, son anda sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi. 88. dakikada Lopes'in pasıyla topla buluşan Barbosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu direğin üzerinden kornere tokatladı. 90+1. dakikada Elia'nin havadan uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Edin Visca
bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 90+3. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Demba Ba
'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Demba Ba, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-3
KÜNYE
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz
xx, Erdem Bayık
xx Akhisarspor: Fatih x, Vrsajevic x (Barbosa dk. 46 xx), Lopes x, Rotman x, Güray x (Onur dk. 87 ?), Serginho xx, Sissoko x, Regattin x, Josue x, Manu x (Bokila dk. 63 x), Cikalleshi x Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Musa, Bora
, Zeki, Kadir Teknik Direktör: Cihat Arslan
Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan Can
xx, Emre xx (Gökhan dk. 55 xx), Visca xxx, Mossoro xx (Elia dk. 687 xx), Arda xx (Demba Ba dk. 78 xx), Robinho xxx Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor
, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Epureanu (dk. 32), Robinho (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Mossoro, Clichy, İrfan Can (Medipol Başakşehir), Serginho, Rotman, Lopes, Sissoko (Akhisarspor)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Ersan Erdoğan/İHA)