Lider VakıfBank, Ankara'da da kayıpsız - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider VakıfBank, Ankara'da da kayıpsız - Son Dakika Spor

Lider VakıfBank, Ankara'da da kayıpsız

6 saat önce

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Karayolları'nı deplasmanda 14-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lider VakıfBank, Ankara'da da kayıpsız, System.String[]

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Karayolları'nı deplasmanda 14-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. VakıfBank'tan beş oyuncu (Ebrar Karakurt, Gabi, Isabelle Haak, Milena Rasic, Cansu Özbay) Karşılaşmanın ilk setinde sayı üretmeyi başardı.


Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-7 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-17 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. İlk iki setteki performansını üçüncü sete de taşıyan VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran lider VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.


MAÇIN İSTATİSTİĞİ


KARAYOLLARI-VAKIFBANK: 0-3


SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu


HAKEMLER: İbrahim Ünal, İlknur Çakar


KARAYOLLARI: Elif 2, Abbott 4, M.Atlıer 6, Burcu 5, Tuğçe, Gerasymova 1, Gülçin (L), M.Nezir 4, Fulden 4, Selin, Ezgi 1, Ayçin 1, Kübra


VAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 9, Zehra 7, Haak 13, Ebrar 13, Milena 8, Gizem (L), Gözde 5


SETLER: 14-25, 17-25, 17-25


SÜRE: 68 dakika (20', 25', 22')

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:07 
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