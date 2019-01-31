Liderin Frankfurt'taki Zor Sınavı

BUNDESLIGA'da 20. hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü onanacak. Haftanın açılış maçında Hannover
RB Leipzig
'i konuk ediyor. Hannover'i bu maça yeni teknik direktör Thomas Doll hazırladı. Doll, uzun bir aradan sonra ilk kez Bundesliga heyecanı yaşayacak. Karşılaşma yarın akşam saat 20.30'da başlayacak.DORTMUND DEPLASMANDA OYNUYOR
Cumartesi altı karşılaşma oynanacak. Haftanın en çekişmeli karşılaşması Frankfurt
'ta oynanacak.
Gözlerin çevrildiği karşılaşmada Frankfurt, lig lideri Dortmund
'u ağırlıyor. Bu sezon formasına hasret kalan Ömer Toprak
'ın yine yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
Karşılaşmanın başlama saati 15.30. Ligde ikinci sırada bulunan B. Münih
, Leverkusen
ile oynayacak. Son haftalarda üst üste galip gelen B. Münih, üç puanlık seriyi sürdürme planları yapıyor. Leverkusen ise geçen hafta Wolfsburg
deplasmanından galip gelerek sezonun ikinci yarısına iyi hazırlandığını gösterdi.
Zorlu maça Bayern Münih
ileri uçta Lewandowski, Coman ve Müller'i görevlendirecek. Karşılaşma saat 15.30'da start alacak.PAZAR GÜNÜ İKİ MAÇ
Cumartesi akşamı ise Schalke
ile M'gladbach oynayacak. 18.30'da Gelsenkirchen
kentinde oynanacak maçta Schalke, seyirci avantajını kullanıp üç puan alma peşinde.
Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendiren Schalke, bu maçta galip gelip orta sıralara doğru yükselmek istiyor. Pazar günü ligde iki maç var. İlk karşılaşma saat 15.30'da Augsburg
ile Mainz arasında Augsburg kentinde oynanacak.
Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Baden Württemberg
Derbi'sinde Stuttgart Freiburg
'u ağırlayacak. Stuttgart'ta Ozan Kabak
bu hafta kariyerindeki ikinci Bundesliga maçına yine ilk 11'de çıkması bekleniyor. Ozan, Bundesliga'daki ilk maçıı Bayern Münih'e karşı yapmıştı.
Haftanın maç programı şöyle: YARIN
Hannover - RB Leipzig (20.30)CUMARTESİ
Frankfurt - Dortmund (15.30) Hoffenheim
- Düsseldorf
(15.30)
Leverkusen - B. Münih (15.30) Hertha Berlin
- Wolfsburg (15.30)
Nürnberg - W. Bremen (15.30)
Schalke - M'gladbach (18.30)PAZAR
Augsburg - Mainz (15.30)
Stuttgart - Freiburg (18.00)