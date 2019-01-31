Son Dakika Haberleri: Liderin Frankfurt'taki Zor Sınavı

Liderin Frankfurt'taki Zor Sınavı

1 saat önce

BUNDESLIGA'da 20. hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü onanacak.

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BUNDESLIGA'da 20. hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü onanacak. Haftanın açılış maçında Hannover RB Leipzig'i konuk ediyor. Hannover'i bu maça yeni teknik direktör Thomas Doll hazırladı. Doll, uzun bir aradan sonra ilk kez Bundesliga heyecanı yaşayacak. Karşılaşma yarın akşam saat 20.30'da başlayacak.

DORTMUND DEPLASMANDA OYNUYOR

Cumartesi altı karşılaşma oynanacak. Haftanın en çekişmeli karşılaşması Frankfurt'ta oynanacak.

Gözlerin çevrildiği karşılaşmada Frankfurt, lig lideri Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon formasına hasret kalan Ömer Toprak'ın yine yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Karşılaşmanın başlama saati 15.30. Ligde ikinci sırada bulunan B. Münih, Leverkusen ile oynayacak. Son haftalarda üst üste galip gelen B. Münih, üç puanlık seriyi sürdürme planları yapıyor. Leverkusen ise geçen hafta Wolfsburg deplasmanından galip gelerek sezonun ikinci yarısına iyi hazırlandığını gösterdi.

Zorlu maça Bayern Münih ileri uçta Lewandowski, Coman ve Müller'i görevlendirecek. Karşılaşma saat 15.30'da start alacak.

PAZAR GÜNÜ İKİ MAÇ

Cumartesi akşamı ise Schalke ile M'gladbach oynayacak. 18.30'da Gelsenkirchen kentinde oynanacak maçta Schalke, seyirci avantajını kullanıp üç puan alma peşinde.

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendiren Schalke, bu maçta galip gelip orta sıralara doğru yükselmek istiyor. Pazar günü ligde iki maç var. İlk karşılaşma saat 15.30'da Augsburg ile Mainz arasında Augsburg kentinde oynanacak.

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Baden Württemberg Derbi'sinde Stuttgart Freiburg'u ağırlayacak. Stuttgart'ta Ozan Kabak bu hafta kariyerindeki ikinci Bundesliga maçına yine ilk 11'de çıkması bekleniyor. Ozan, Bundesliga'daki ilk maçıı Bayern Münih'e karşı yapmıştı.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Hannover - RB Leipzig (20.30)

CUMARTESİ

Frankfurt - Dortmund (15.30)

Hoffenheim - Düsseldorf (15.30)

Leverkusen - B. Münih (15.30)

Hertha Berlin - Wolfsburg (15.30)

Nürnberg - W. Bremen (15.30)

Schalke - M'gladbach (18.30)

PAZAR

Augsburg - Mainz (15.30)

Stuttgart - Freiburg (18.00)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 

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