Son Dakika Haberleri: Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn
Son Dakika Güncel Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn

Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn

1 saat önce

OCTOBER 18: Life returns to normal after Tal Abyad city center was cleared from PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S.

OCTOBER 18: Life returns to normal after Tal Abyad city center was cleared from PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S. and the EU, and Syrian Kurdish YPG militia, which Turkey regards as a terror group, within Turkey's Operation Peace Spring as the flow of life returns to normal in northern Syria, in Tal Abyad and Ras Al-Ayn, Syria on October 18, 2019. .

Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:14:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]