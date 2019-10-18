Life returns to normal in Tal Abyad, Ras Al-Ayn
1 saat önce
OCTOBER 18: Life returns to normal after Tal Abyad city center was cleared from PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: AA
OCTOBER 18: Life returns to normal after Tal Abyad city center was cleared from PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S. and the EU, and Syrian Kurdish YPG militia, which Turkey regards as a terror group, within Turkey's Operation Peace Spring as the flow of life returns to normal in northern Syria, in Tal Abyad and Ras Al-Ayn, Syria on October 18, 2019. .
Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir