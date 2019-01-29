Son Dakika Haberleri: Likya Trio Performansı İle Müzikseverleri Büyüledi

Likya Trio Performansı İle Müzikseverleri Büyüledi

53 dakika önce

Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivalinin altıncı gününde kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'ın oluşturduğu Likya Trio Süleymanpaşalı müzikseverler ile buluştu.

Likya Trio Performansı İle Müzikseverleri Büyüledi, System.String[]

Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen geceyi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat eşi Belgin Eşkinat ile birlikte takip ederken Likya Trio; Sergei Rahmaninof Sol minör Piyanolu Trio No.1 "Elagiague" - Dmitri ŞostakoviçDo Minör Piyanolu Trio No. 1, op. 8 - Felix Mendelssohn BartholdyRe Minör Piyanolu Trio No. 1, op. - Molto allegro ed agitato - Andante con moto tranquillo - Scherzo: Leggiero e vivace - Finale: Allegro assai appassionato eserlerini seslendirdi.

Barok dönemden günümüze ilgi çekici tınılarla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Likya Trio uyumları ve performansları ile müzikseverlerden alkış aldı.

Gecenin sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın çiçek takdim ettiği ekip Bandoneonist ve besteci Astor Piazzola'ya ait "Dört Mevsimler" adlı eseri seslendirerek geceyi sona erdirdi.

FESTİVAL HANGİ TOPLULUKLARLA DEVAM EDECEK?

Festival boyunca gerçekleştirilecek tüm konserlerin 20.00'de başlayacağı, Kampüs girişinden Rektörlük binasına konser öncesi ring hizmeti verileceği belirtildi.

Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olan ve her yıl kapsamı genişleyerek yoluna devam eden Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali, şu konserlerle devam edecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:26 Kaynak: Bültenler

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Likya, Güncel
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