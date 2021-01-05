Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.01.2021 16:29
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.

Yusuf Yazıcı, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri kredi ile gerçek olacak TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?
Kuşadası'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 1'i avukat 6 kişi tutuklandı Kuşadası'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 1'i avukat 6 kişi tutuklandı         
16:29
Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak         
16:16
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı 81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
15:49
Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti         
15:11
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei