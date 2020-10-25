Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı - Son Dakika

Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı

25.10.2020 21:11
Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. Maç, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den Burak Yılmaz'ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti.

Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Burak Yılmaz, Ligue 1, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı - Son Dakika Spor

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