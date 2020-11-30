Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı

30.11.2020 01:19
Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Saint Etienne, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kız arkadaşını bıçaklayıp sosyal medyadan paylaştı: Ben gururluyum, yapmayın etmeyin dedim bıçakladım BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı         
22:30
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 01:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei