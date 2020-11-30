Lille, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı

Burak Yılmaz 'ın ilk 11'de başladığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

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