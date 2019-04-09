Son Dakika Haberleri: Lima Lojistik, İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet ağını geliştirecek

Lima Lojistik, İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet ağını geliştirecek

1 saat önce

Türkiye'ye hizmet veren tüm hava yolu şirketlerinin uçabildiği her noktaya hizmet götürdüklerini söyleyen Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, Türk havacılık sektörüne ivme kazandıracağı söylenen İstanbul Havalimanı ile hizmet ağını geliştireceklerini söyledi.

Lima Lojistik, İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet ağını geliştirecek, System.String[]
Türkiye'ye hizmet veren tüm hava yolu şirketlerinin uçabildiği her noktaya hizmet götürdüklerini söyleyen Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, Türk havacılık sektörüne ivme kazandıracağı söylenen İstanbul Havalimanı ile hizmet ağını geliştireceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:34 

Türkiye, Lima, İstanbul, Ekonomi
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