Lima Lojistik, İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet ağını geliştirecek
1 saat önce
Türkiye'ye hizmet veren tüm hava yolu şirketlerinin uçabildiği her noktaya hizmet götürdüklerini söyleyen Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, Türk havacılık sektörüne ivme kazandıracağı söylenen İstanbul Havalimanı ile hizmet ağını geliştireceklerini söyledi.
Türkiye
'ye hizmet veren tüm hava yolu şirketlerinin uçabildiği her noktaya hizmet götürdüklerini söyleyen Lima
Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, Türk havacılık sektörüne ivme kazandıracağı söylenen İstanbul
Havalimanı ile hizmet ağını geliştireceklerini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:34
YSK'nın Ret Kararından Sonra AK Parti'den Yeni Hamle Geliyor
Öykü Arin Hastalığını Yenecek, Sağlığına Kavuşacak"
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor