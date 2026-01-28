Limontuzu Reflüye Neden Olabilir - Son Dakika
Limontuzu Reflüye Neden Olabilir

28.01.2026 12:13
Prof. Dr. Hamdi Temel, limontuzunun aşırı kullanımının reflü ve mide sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, "Günümüzde reflünün bu derece yaygın olmasının nedenlerinden biri de limontuzunun aşırı derecede kullanılmasıdır. Ben limonu tercih etmenizi söylerim. Ama 'ben limontuzu kullanacağım' diyorsanız da belli bir dozda kullanırsınız. Fazla kullandığınız zaman mide problemleri meydana getirebilir, dişte mine tabakanızı inceltebilir" dedi.

Limona göre daha ucuz olan limontuzunun kullanımında artış dikkati çekiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, limontuzunun mutfaklarda aşırı kullanılmasının getireceği tehlikelere ilişkin şunları söyledi:

"Halk arasında yaygın bir şekilde limon ile limon tuzunun aynı şey olduğunu söylemeye çalışıyorlar ama bu doğru değil. Limontuzu aslında eşittir sitrik asit diyebiliriz. Ama limonun içinde, doğal limon içinde çok daha başka kimyasallar da var. Faydalı, doğal olan limondur. Limontuzu niye bu kadar çok yaygın? Aslında ilk akla gelen şey ucuz olması. Salatalarınıza katarak ekşi tadı veren, tadını değiştirerek damak tadınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Reçellerde kullanırsınız, turşularda kullanırsınız, pekmezlerde kullanırsınız. Burada daha çok ekşiliğin tadını vermesinden ziyade oradaki bakterilerin üremesini azaltmak, yavaşlatmaktır. Asıl gaye bu. Dünya Sağlık Örgütü olsun, FTI olsun bunlar zararlı dememişler.

Normal dozda ayarlarsanız herhangi bir problem olmadığını görüyorsunuz. Ancak eğer biraz fazla katarsanız zaten mide asidimiz var bir de bunun yanında eğer siz gazlı içecek içtiniz bir de bol limonlu bir salata yediniz, çorbasını yediniz bu tamamen mide asidinizin çok daha fazla salgılanması demek. Fazla salgılandığı zaman da kapakçıklar açılarak yediklerinizin yemek borusuna doğru kaçmasına neden olabilir. Bu da reflüdür. Günümüzde reflü hastası olan hastalarımıza baktığımız zaman reflünün bu derece yaygın olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de limontuzunun aşırı derecede kullanılmasıdır. Bir tarafta limon var, bir tarafta limontuzu var. Salatama hangisini katayım? Tabii ki ben doğal olan limonu tercih etmenizi söylerim. Ama yok ben limontuzu kullanacağım diyorsanız da belli bir dozda kullanırsınız, belli bir dozdan fazla kullandığınız zaman bu hem mide problemlerinizi meydana getirebilir hem reflü yapar hem de dişte mine tabakanızı inceltebilir."

Kaynak: ANKA

