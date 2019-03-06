Son Dakika Haberleri: Lions Kulüplerine Bir Halka Daha Eklendi

Lions Kulüplerine Bir Halka Daha Eklendi

1 saat önce

İzmir Lozan Lions Kulübü, Karaca Otel'de düzenlenen "Kuruluş Belge Gecesi" ile kuruluşlarını kutladı.

Lions Kulüplerine Bir Halka Daha Eklendi, System.String[]

Kurucu başkanlığını Feriha Özlütürk'ün üstlendiği, Agora Lions Kulübü sponsorluğunda kurulan Lozan Lions Kulübü 21 üye ile kuruluşunu gerçekleştirdi.

118 R Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ln. Zeynep Kocasinan, Genel Yönetmen 1.Yardımcısı, Ln. Kemal Çemberci, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenleri, Ln. Yusuf Erkan, Ln. Ziya Nazlı,Ln. Serda Yitmen, Nurgün Özkaplan, Lions'un üst düzey görevlileri ve Kulüp Başkanlarının katıldığı gecede renkli anlar yaşandı.

118 R Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ln. Zeynep Kocasinan tarafından yakılan meşaleyle başlayan törende Lions geleneklerine uygun olarak kulübü kuran üyeler tek tek tanıtıldı. Tören sonunda ayakta alkışlanan üyeler pasta keserek Lozan Lions Kulübü'nün kuruluşunu kutladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: Bültenler

Kocasinan, Lozan, Güncel
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