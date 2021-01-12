Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu - Son Dakika
BBC

Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu

12.01.2021 13:42
Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu, System.String[]

The judge orders a mental competency hearing to be held - just hours before the scheduled execution.

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı.

52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın.

Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

'Beyin hasarlı doğdu'

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin cezası bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.

Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu.

Lisa Montgomery'nin cezası ikinci kez erteleniyor.

Montgomery'nin Aralık sonunda idam edilmesi planlanıyordu. Ancak avukatının Covid-19'a yakalanması nedeniyle infaz ertelenmişti.

ABD'de Bonnie Heady adlı bir idam mahkumu, federal mahkeme kararıyla cezası infaz edilen son kadın olmuştu.

Heady'nin cezası 1953'te Missouri'de zehirli gazla infaz edilmişti.

Trump 17 yıl sonra federal idamları geri getirdi

ABD'de federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Başkan Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

Montgomery'nin idam cezasından tamamen kurtulma olasılığı bulunuyor.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu

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Son Dakika Dünya Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu - Son Dakika Dünya

BBC

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