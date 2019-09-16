Lisanslı Depoculuk projesinin yer teslimi yapıldı

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ilahesinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.



Lisanslı Soğuk Hava Deposunun yapılacağı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, müşavir firma ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar ile ilgili bazı bilgiler verdi. Başkan Gürkan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte organize ettiğimiz Lisanslı Depoculukla ilgili yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. İhale süreci ve aşamaları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardandan yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız tarafından en kısa süre içerisinde gerekli kazı çalışmaları yapılarak, temel atma aşamasına getirilecek ve akabinde de hemşehrilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenle temelini atacağız. Lisanslı Depoculuk projesini Malatyalı kayısı üreticisinin sigortası olarak değerlendiriyorum. Kayısı üreticimiz ihtiyacı kadar olan kısmı satacak ve ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Üreticimiz geri kalan ürününü Lisanslı Depoculuk sayesinde bekletme imkanına kavuşacaktır. Üreticimize sağlanan bu imkan ile kendilerini ezdirmeyecek, ürünlerini yok pahasına, düşük fiyatla satma mecburiyetinden kurtulmuş olacaklardır. Lisanslı Depoculuk projesinde, yer teslimi sürecinde, temel atma, inşaat sürecinin tamamlanması ve faaliyete geçmesinin akabinde yapmış olduğumuz sözleşmede bütün birimlerin bütün yapıların sürdürülebilirlik noktasındaki devamı çok önemli. Sürdürülebilirlik noktasında gerekli şartnameyi yüklenici firmaya ve ilgili diğer yetkililere test ettirdik. İşin devamı noktasında en az 1-2 yıl içerisinde Lisanslı Depoculuğun çalışma usul ve esaslarına uygun bir şekilde bizzat yüklenici firma tarafından bunun takibi yapılacaktır. Lisanslı Soğuk Hava Deposu sağlıklı ve işlevsel anlamda da aktif olması sağlanacaktır. Aksi takdirde zaman zaman bu tür depoların yapılıp daha sonra bina mezarlığına dönüştüğünü müşahede ediyoruz. Lisanslı Depoculuğun ülkemize, Malatya'mıza ve kayısı üreticimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Daha sonra ise Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu için bir protokol imzalandı. - MALATYA