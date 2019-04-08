Lise Öğrencileri Çekya'da Hayvancılık Stajı Yaptı

Celaleddin Karatay
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Mesleğimi Avrupa
'da Öğreniyorum" projesi kapsamında Çekya'da hayvancılık stajı yaptı.
Okulun, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında eğitim gören 10 öğrencisi, 17-30 Mart tarihleri arasında, öğretmenleri ile Çekya'nın başkenti Prag'da 2 hafta boyunca çiftliklerde staja katıldı.
Proje hakkında bilgi veren Okul Müdür Başyardımcısı İlker Sekkin, öğrencilerin yaptıkları stajla hayvan bakımı, besleme, ahır hijyeni, ahır planlaması, hayvan sağlığı, hayvan kayıt sistemi, suni tohumlama, ıslah çalışmaları, sperma üretimi ve muhafazası, sağım ve sağım hijyeni, gibi birçok alanda mesleki bilgiye sahip olduklarını söyledi.
Projeye birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini belirten Sekkin, "Türkiye Ulusal Ajansına, Çekya'daki ev sahibi ortağımıza, Çekya Tarım Bakanlığına, Çekya Büyükelçiliğine, Konya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.