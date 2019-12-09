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Lise öğrencilerinden özel öğrenciler için müzik dinletisi

6 saat önce

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, özel öğrenciler için mini bir konser verdi.

Lise öğrencilerinden özel öğrenciler için müzik dinletisi, System.String[]

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, özel öğrenciler için mini bir konser verdi. Çalan türkü ve şarkılara eşlik eden engelli öğrenciler zaman zaman da birbirleriyle dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir konser düzenledi. Engelli öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte liseli öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi. Açık havadaki konserde liseli ağabeyi ve ablalarına eşlik eden engelli öğrenciler, bazen de birbirlerine sarılarak dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, okula yakın eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak birtakım sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk olarak özel eğitim uygulama okulunu seçtiklerini belirten Özçelik, Bugün burada özel çocuklarımıza, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek dedi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Çavuş ise lise öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla okulda müzik dinletisi sunduğunu aktardı.


Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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