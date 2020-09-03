Lise öğrencilerine çarpan sürücünün 15 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in (15) de yaralanmasına sebep olan servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan sürücünün "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasını talep etti.

Kaza, geçen yıl ekim ayında Bademli'de eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada İskender Şimşek ile Arda Üzmez adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürücü Mehmet Akkökoğlu hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mehmet Akkökoğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada oğlunu kaybeden annesi Burcu Irmak ve kazada yaralanan Arda Üzmez (15) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bugün görülen duruşmada, kaza yerinde mahkeme hakimi ile bilirkişi tarafından yapılan keşfin ardından hazırlanan raporda, sanığın dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi.

Tutuklu sanık Mehmet Akkökoğlu, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Olaydan dolayı üzgünüm. Hayatımda kimseyi incitmek istemem. Bir an gözümün kapanması ve şuur kaybımla bu kaza oldu" diyerek, bilirkişi raporuna itiraz ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporuna göre, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını söyleyerek, Mehmet Akkökoğlu'nun "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı savunma için mühlet talep ederken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA