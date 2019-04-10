Son Dakika Haberleri: Lisede Kavga İhbarına Giden Polisler Böyle Karşılandı

Lisede Kavga İhbarına Giden Polisler Böyle Karşılandı

11 dakika önce

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gördükleri manzaraya hayran kaldılar.

Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri gördükleri manzaraya hayran kaldılar.
Tekirdağ Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin okulda kavga ihbarı polis ekiplerinin harekete geçirdi.Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri okulun avlusuna girince gördükleri manzaraya şok oldu.Okulda ihbarı yapan öğrenciler, polis teşkilatının 174. yıl dönümü kapsamında polis ekiplerine sürpriz yaparak, sözde kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerini çiçek, pasta ve Türk bayrağı ile karşıladılar. Kavga diye geldikleri okulda çiçek ve bayraklarla karşılanan polis ekipleri ise gördükleri manzaradan dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.Daha sonra okul yönetimi ve öğrenciler tarafından polis teşkilatının 174. yıl dönümü nedeniyle getirilen pasta polisler tarafından kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:49 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Saray, Polis, kavga, Genel
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