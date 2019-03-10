Son Dakika Haberleri: Liseli Muammer, Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitirdi (Tekrar)

Liseli Muammer, Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitirdi (Tekrar)

1 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü lise öğrencisi Muammer Başyiğit (16), öldü.

Liseli Muammer, Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitirdi (Tekrar), System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü lise öğrencisi Muammer Başyiğit (16), öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Selendi - Demirci karayolunda meydana geldi. Selendi Sanayi Sitesi'nden Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Muammer Başyiğit yönetimindeki motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kask takmadığı belirlenen Selendi Çok Programlı Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muammer Başyiğit, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muammer Başyiğit'in cenazesi, Selendi Devet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Seçim çalışmalarından dönen Cumhur İttifakı'nın Selendi Belediye Başkan Adayı MHP'li Nurullah Savaş ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, acı haberin ardından hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Başyiğit'in, Kaçar'ın halası Dudu Başyiğit'in torunu olduğu belirtildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Manisa, Selendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı

Sır Cinayet Duygusal Videoyla Aydınlatıldı Felaket Tellalı Lakaplı Ses Sanatçısı Onur Akay, Bu Defa Sezen Aksu'yu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseli Muammer, Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitirdi (Tekrar)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]