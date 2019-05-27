Son Dakika Haberleri: Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı

Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı

4 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde okul çıkış saatinde minibüsle motosiklet çarpıştı.

Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde okul çıkış saatinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Motosiklet ve minibüs sürücüsünün arkadaş olduğu öğrenilirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik- Orhangazi Karayolu üzerindeki sağlık ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşrefzade Endüstri Meslek Lisesi'nden minibüsü ile evine gitmek isteyen Batuhan T. idaresindeki 16 FDJ plakalı minibüs ile Barış Taşçı yönetimindeki 16 FBP 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Barış Taşçı ve Seher Taşçı yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yine okul arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minibüs şoförü Batuhan T. ile motosiklet sürücüsü Barış Taşçı'nın okul arkadaşı olduğu öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, motosiklet sürücüsü Barış Taşçı'nın ehliyeti olmadığı öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:00 Kaynak: İHA
İznik, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzgun Dizisinin Çalışanı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]