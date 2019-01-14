Son Dakika Haberleri: Liselilerden İnsansız Hava Aracı

Liselilerden İnsansız Hava Aracı

49 dakika önce

Çankırı'da lise öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracının test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Liselilerden İnsansız Hava Aracı, System.String[]
Çankırı'da lise öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracının test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde "Karatekin İHA" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan insansız hava aracının test uçuşu, başarıyla gerçekleştirildi. Uçuşun pilotluğunu öğrencilerden Belinay Özçelik ve Alkın Bak yaptı.

İnsansız hava aracı, 5 saat havada kalabilme özelliğine, 150 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre uzaktan canlı görüntü aktarabiliyor.

Okul Müdürü Nazır Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye için teknoloji becerilerine sahip gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okul önündeki piste değinen Şahin, "Türkiye'de uçuş pistine sahip tek liseyiz. İHA'mız öğrencilerimiz için bir eğitim ve Ar-Ge platformu olarak kullanılacak. Gelecekte üstün milli teknolojiyi üretecek gençler, bizim öğrencilerimiz arasından çıkacak." diye konuştu.

Test uçuşuna İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Türkiye, İnsansız Hava Aracı, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Onu Sesi ve Müslüm Filmindeki Performansıyla Tanıdı... İkizi Komi Kendisi Ünlü Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:49:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liselilerden İnsansız Hava Aracı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]