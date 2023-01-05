Liselilerin 'kız arkadaş' kavgasında 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Liselilerin 'kız arkadaş' kavgasında 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

05.01.2023 15:52

Adana Yüreğir'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Çöplü, çocuk parkında buluşup 'kız arkadaş' meselesi yüzünden tartıştığı aynı okulda öğrenim gören yaşıtı M.K. ve arkadaşları tarafından dövülüp bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çöplü yaşamını yitirirken polis ekipleri M.K. ile bir arkadaşını gözaltına aldı.

2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde lise öğrencisi M.K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü'yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BIÇAKLADILAR

Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü'nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert Kurnaz'ı (16) da dövüp, kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert Kurnaz, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert Kurnaz'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINDALAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Liselilerin 'kız arkadaş' kavgasında 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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