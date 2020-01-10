Liverpool’a yeni forma sponsoru - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool’a yeni forma sponsoru - Son Dakika Spor

Liverpool’a yeni forma sponsoru

6 saat önce

Premier League takımlarından Liverpool, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü spor giyim markası Nike ile işbirliğine başlayacağını duyurdu.

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Premier League takımlarından Liverpool, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü spor giyim markası Nike ile işbirliğine başlayacağını duyurdu. Kırmızılar, forma ve ekipman tedariğini beş yıldır üstlenen New Balance firmasıyla yollarını önümüzdeki yaz itibariyle noktalayacak ve 2020-2021 sezonunun başından itibaren Nike marka ürünleri kullanmaya başlayacak.

Liverpool, New Balance ile olan sponsorluk sözleşmesinden yılda 45 milyon sterlin kazanıyordu. Nike ile olan sözleşmeden elde edilecek gelir ise yıllık 30 milyon pound. Ancak dünyanın en bilinen ve sevilen takımlarından birisinin bu konuda sponsorluk gelirlerinin azalması söz konusu değil. Sebebi ise Nike ile olan sözleşmesinin farklı komisyonları da kapsaması.

Liverpool’un, formaların ve diğer ekipmanların satışından önemli bir komisyon elde etmesi bekleniyor. Ayrıca Nike’ın New Balance’tan çok daha geniş pazarlama imkanlarına ve satış coğrafyasına sahip olmasının, Liverpool’un forma ve ekipmanlarının satışını arttıracağı düşünülüyor. Her ne kadar sayılar net olmasa da, Kırmızılar’ın Nike ile anlaşmasından sonra bu sponsorluktan yılda 80 milyon sterlin gelir elde edeceği konuşulmakta.

Liverpool’un bu yeni sözleşmesinden elde edeceği gelirden daha fazlasını elde eden yalnızca iki takım var: Barcelona ve Real Madrid. Barcelona, Nike ile olan sözleşmesinden yılda 100 milyon sterlin kazanırken, Real Madrid ise Adidas’tan yılda 110 milyon gelir elde ediyor.

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Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 
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