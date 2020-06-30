Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı - Son Dakika

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

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İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

Joel Matip, Liverpool, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı - Son Dakika Spor
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