LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor - Son Dakika
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LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor

26.06.2022 18:31
LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor

Pakistan'da temmuzda, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edememesi sebebiyle enerji krizinin derinleşeceği bildirildi.

Pakistan'da temmuzda, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edememesi sebebiyle enerji krizinin derinleşeceği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Enerji Bakanı Yardımcısı Musadık Mesud Malik, ülkenin gelecek ay için LNG tedarik etmede başarısız olduğunu belirtti.

Malik, LNG tedarikiyle ilgili ihalelere cevap verilmediğini aktararak, "Ukrayna ile savaş sebebiyle Rusya'dan tedarik askıya alındı. Avrupa ülkeleri de uygun olan her yerden gaz alıyorlar." dedi.

Bu durumun LNG fiyatlarında artışa yol açtığını belirten Malik, "Sonuç olarak 2,5 sene önce LNG 4 dolarken, şimdi 40 dolara bile bulmak mümkün değil. Bu sebeple Rusya'nın Ukrayna ile savaşı gerçek bir kriz yarattı." diye konuştu.

Pakistan alternatiflere yöneldi

Malik, Pakistan'ın mevcut durumda yeterli enerjisi olmadığını belirterek, "Gaz yok ve böyle pahalı gazı karşılayamayız. Bu sebeple alternatiflere yöneliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve fuel-oil ithal ettiklerini vurgulayan Malik, ancak mevcut enerji durumunun toparlanmasının 15 Temmuz'dan sonra olacağını dile getirdi.

Malik, bu sebeple temmuzda elektrik kesintileri yaşanacağını aktararak, kış mevsiminde de gaz kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Bu durum sebebiyle önceki yönetimi eleştiren Malik, İmran Han hükümetini, LNG 4 dolara iken uzun süreli anlaşma yapmamakla suçladı.

Hazirandaki LNG ihalelerinden sonuç çıkmamıştı

Öte yandan devlet tarafından işletilen Pakistan LNG Ltd. (PLL) temmuz için 4 LNG tankeri ihalesine çıkmış ancak herhangi bir tedarikçiden teklif alamamıştı. PLL'nin temmuz için bu ay gerçekleştirdiği 3 ihale girişimi de sonuç vermemişti.

Pakistan'ın birçok eyaletinde elektrik tasarrufu sebebiyle dükkanlar 21.00'de kapatılıyor. Ayrıca başkent İslamabad dahil olmak üzere tüm şehirlerde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor - Son Dakika

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