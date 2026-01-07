Lodos Dalgalara Kapılan 3 Yüzücü Yaralandı - Son Dakika
Lodos Dalgalara Kapılan 3 Yüzücü Yaralandı

Lodos Dalgalara Kapılan 3 Yüzücü Yaralandı
07.01.2026 17:08
Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde 4 Ocak'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düşerek yaralanmıştı.

Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde 4 Ocak'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düşerek yaralanmıştı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, yüzücülerden birinin bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Olaydan sonra açıklamalarda bulunan üç yüzücünün arkadaşı Kahraman Nail, " Arkadaşlarımızın amacı denize girmek değildi. Kıyıdan dalgalarla keyif yapmak istediler, o dalgayı hesap edemediler. Dalganın boyu 3 metreye kadar çıktı" dedi.

Olay, Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı. Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu. Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Amaçları lodosta denize girmek değildi, kıyıdan dalgalarla keyif yapmak istediler"

Olayla ilgili konuşan yüzücülerin arkadaşı ve spor hocası Kahraman Nail, "Arkadaşlarımızla Yalova'da şehit düşen polislerimizi anmak için soğuk havada denize girdik. Ondan sonraki günlerde lodos başladı. Amaçları lodosta denize girmek değildi, kıyıdan dalgalarla keyif yapmak istediler. Dalga olmasaydı denize gireceklerdi çünkü bizim ekibin en eskileridir ve 20 yıllık yüzücülerdir. O dalgayı hesap edemediler, dalgaların boyu 3 metreye kadar çıkıyordu, o sırada kıyıdalardı. Kıyıdan dalga alıyor, duvara çarparak hepsini yere düşürüyor. Bir arkadaşımız hastanede şuan da ameliyata aldılar, bacağına platin takıldı. Diğer arkadaşlarımız da derin yarıklar var" dedi.

"Keşke böyle talihsiz bir olayla gündeme gelmeseydik" diyen Nail, "Spor ve sağlıkla alakalı yada kendi yaptığımız faaliyetlerle alakalı gündeme gelmek isterdik. Kışın denize girmemizin en büyük sebebi denizden gelen sodyum, kükürt, doğal klor, potasyum, magnezyum ve diğer elementlerden faydalanmak. Kış mevsiminde denizin kükürt oranı biraz daha yüksek oluyor. Besinlerden alamadığımız elementleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz yaşadığımız talihsiz olaya rağmen denize girmeye devam edeceğiz"

Gelen tepkilere ve yorumlara üzüldüklerini belirten Nail, "Bazı haber ajansları ve gazetelerde hepsinin bacağı kırıldı diye haber yapıldı, öyle bir şey yok. Sadece bir arkadaşımızın kaval kemiği kırıldı, kaval kemiği de kolay kırılacak bir kemik değil. Sağlam bir darbe aldı gözümüzle gördük. Arkadaşlarımız lodosta denize girecek kadar bilgisiz adamlar değil, amaçları mendireğin üzerinde dalgalara karşı keyif yapmak. Biz yaşadığımız talihsiz olaya rağmen denize girmeye devam edeceğiz. Bir spor hocası olarak şunu da söyleyeyim lodoslu havalarda bırakın denize girmeyi kıyıdan bile uzak durun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

