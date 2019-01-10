Lodos, Kuzey Ege'de Dev Dalgalar Oluşturdu
58 dakika önce
Lodos, Kuzey Ege'de dev dalgalar oluşturdu Lodos Kuzey Ege'de etkili oluyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Lodos, Kuzey Ege
'de dev dalgalar oluşturdu
Lodos Kuzey Ege'de etkili oluyor
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit Körfezi
'nde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Dev dalgalar sahilleri adeta dövüyor. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan lodos Edremit körfezde dev dalgalara sebep oldu. Yer yer 4 metreye kadar yükselen dev dalgalar sahillerde yazlık evlerin bahçelerine kadar ulaşıyor. Lodosun akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, yetkililer özellikle soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Edremit Körfezinde rüzgarın hızı 40 kilometreye çıkarken, balıkçılar teknelerini korumak için Akçay
ve Zeytinli
çaylarına bağladı. Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre
, Altınoluk
, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinin Küçükkuyu
beldelerinde lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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