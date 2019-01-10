Lodos, Kuzey Ege'de dev dalgalar oluşturdu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz