Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde, genel yerine lokal anestezi uygulanarak akciğer ameliyatı yapılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına döndü.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi tarafından uygulanan yöntemle, hastaların genel anestezinin komplikasyonlarından etkilenmemeleri, bu sayede hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmaları amaçlanıyor.

Op. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi tarafından solunum cihazına bağlanmadan uyanık bir şekilde ameliyat edilen hasta Cihan Kaya Alp, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası gelişecek komplikasyonların da önüne geçilen yöntemle hastalığından kurtulan Alp, erken taburcu olması sayesinde de hızla günlük yaşama karıştı.

Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada ameliyat esnasında hiçbir şey hissetmediğini ifade ederken, "Hiç acı, ağrı, sızı yoktu. Uyanık şekilde çok güzel bir ameliyat geçti, anlamadım zaten nasıl olduğunu. Ameliyat sonrası da buraya geldim, iki saat geçmedi yürümeye başladım. Herkes şaşırdı. Nasıl oluyor bu? Şu anda çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Hastamız çok iyi, herhangi bir sıkıntısı yok, komplikasyon yaşamadık"

Aynı zamanda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen ve doğduğu hastanede hastalara şifa olan Op. Dr. Derdiyok da yönteme ilişkin bilgi verdi.

Derdiyok, Türkiye'de kapalı ve uyanık akciğer ameliyatı yapıldığını belirterek, dünyada ise yeni bir akım olarak genel anestezi uygulamadan akciğer ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yöntemde seçilen hastalarda, lokal anesteziyle akciğerin hastalıklı parçasının alındığını dile getiren Derdiyok, "Bu, Türkiye'de bir ilk oldu. Hastamız ameliyat sırasında çok iyiydi bizimle ara ara konuştu, ameliyat sonrası odasına gittiğinde hemen yürümeye başladı. Genel anestezinin herhangi bir yan etkisini görmedi. Zaten sigara içen, KOAH başlangıcı olan bir hastamızdı. Konsey kararında da hastamızı uyanık şekilde ameliyat etme kararı alındı. Hastamız çok iyi, herhangi bir sıkıntısı yok, komplikasyon yaşamadık. Erken taburcu etme durumu da oldu. Bunu ülkemizde ilk yaptığımız için gururluyuz. Bundan sonraki vakalarımızda da uyanık şekilde, lokal anestezi vererek ameliyatlar yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Derdiyok, yöntemin her hastada ya da acil hastalarda kullanılma ihtimalinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yöntem yaygınlaştıkça, daha fazla kliniklerde de tecrübe kazanmaya başlanacaktır. Böyle işlemlerde tecrübe kazandıkça vaka sayıları ve çeşitleri de artmaya başlayacak. İleride çoğu hastanın kapalı, yani robotik ve uyanık şekilde ameliyat olacağını düşünmekteyim. Tabii bunlar bir başlangıç. Seçilmiş hastalarda öncelikle yapılmaktadır. Zaten dünyada çok az sayıda merkezde uyanık ve kapalı akciğerin hastalıklı parçası kesilip alınmaktadır. İleride çoğu merkezimizde uyanık ve kapalı bir şekilde akciğer rezeksiyonu yapılacağına inanmaktayız."

"Bazı hastalar ameliyat etmediğimizi düşündü"

Yöntemle yapılan ameliyatlarda hastaların çok kısa bir sürede toparlandığını ve kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini aktaran Op. Dr. Derdiyok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim akciğer ameliyatı ile hastalıklı parçayı kesip aldığımız hastaların çoğu sigara içen hastalar ve bunlarda sıklıkla KOAH hastalığıyla karşılaşmaktayız. Biz bu hastalarda genel anesteziden sonra, özellikle akciğer yapısının kötü olmasından dolayı anesteziye bağlı komplikasyonlar görmekteyiz. Hastaların sekresyonu atlatabilmeleri için hareket etmesi gerekiyor. Uyanık vakalarda hasta hızlıca hareket edebilmekte, yürüyebilmekte özellikle sekresyon hızlıca artmakta. KOAH gibi hastalarda bu uyanık akciğer rezeksiyonu önermekteyiz. Hastalarımız bu uygulamadan çok memnun. Hasta direkt odasına gittiği gibi bir saat sonra da yürümeye başlamakta."

Derdiyok, hasta yakınlarının uygulamayı yeni olduğu için şaşkınlıkla karşılayabildiğini anlatarak, "Hastalarımız bu uygulamadan çok memnun. Hasta direkt odasına gittiği gibi bir saat sonra da yürümeye başlamakta. Hasta yakınları tabii ki bu uygulama yeni olduğu için biraz şaşkınlıkla karşıladı. Bazı hastalar ameliyat etmediğimizi düşündü. Hastamız hemen ayağa kalktı, yürüdü, konuşmaya başladı, hiçbir ağrısı yoktu. Yürüyünce bu sefer hasta yakını, 'acaba hocamız girip çıktı bir şey yapmadı mı?' diye düşünmeye başladı. Tabii biz durumu anlattık, onlar da haklı olarak şaşırdılar. Sonrasında hastalarının iyi olması, birkaç gün içinde taburcu olmasına onlar da çok memnun oldular." ifadelerini kullandı.

"Yöntemle hastaların solunum cihazına bağlanmasına gerek kalmıyor"

Anestezi Uzmanı Volkan Özen de bölgesel anesteziyle sadece ameliyat olacak alanın uyuşturulduğunu, bu sayede birtakım cerrahi operasyonları hastayı hiç uyutmadan, solunum cihazına bağlamadan yapabildiklerini söyledi.

Özen, ameliyat esnasında da güzel sonuçlar elde edebildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Göğüs cerrahisi gibi daha spesifik, hastanın solunum yollarıyla alakalı cerrahi branşlarda hastayı uyutup solunum cihazına bağlamak gerekebiliyor ameliyat esnasında. Fakat akciğer rezervi sıkıntılı dediğimiz özellikle ileri derecede KOAH hastalarında ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ihtiyacı olabileceği için yoğun bakımdaki komplikasyonların önüne geçebilmek adına hastaya bölgesel anestezi dediğimiz yöntemle, hastayı uyutmadan, herhangi bir solunum cihazına bağlamadan operasyon yaptırabiliyoruz. Bunu denedik Onur Hocamla beraber paravertebral blok dediğimiz omuriliğin sağ ve sol tarafında potansiyel sinirlerin geçtiği alana lokal anestezi ilacı vererek o bölgeyi uyuşturuyoruz, o şekilde hastayı ameliyat ettiriyoruz."