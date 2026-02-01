Londra'da Bıçaklı Saldırı: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Londra'da Bıçaklı Saldırı: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

01.02.2026 23:19
Londra'nın Willesden semtinde bıçaklı saldırıda 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi; bir şüpheli gözaltında.

İngiltere'nin başkenti Londra'da halkın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede meydana gelen bıçaklı saldırıda 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, dün yerel saatle 16.00 sularında Londra'nın Brent Bölgesinde bulunan Willesden semtindeki Pound Lane Caddesi'nde meydana gelen bıçaklama olayı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 50 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve mağdur tarafından tanındığı belirtilen 30 yaşındaki erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin Londra'nın kuzeyindeki bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Brent Bölgesinden Sorumlu Emniyet Müdürü Tony Bellis, yaptığı açıklamada, olayın "trajik ve derin endişe verici" olduğunu ifade etti.

Bellis, bölgedeki polis varlığının ilerleyen günlerde artırılacağını belirtti.

Mevcut bilgilere göre olayın münferit olduğunu aktaran Bellis, kamuoyuna yönelik daha geniş tehdit bulunduğuna dair bulgu olmadığına dikkati çekti.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Rebecca Woodsford da olayın Willesden'in yoğun bir noktasında yaşandığına işaret ederek, ilk yardımda bulunan ve acil servisleri arayan vatandaşlara teşekkür etti.

Woodsford, şüphelinin birkaç saat içinde yakalandığını ve soruşturmanın sürdüğünü, şu aşamada kamu güvenliğini tehdit eden başka bir durumun bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

