Londra'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Londra'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

31.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onbinlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına ve İngiltere'nin silah satışlarına tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan onbinlerce Filistin destekçisi, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesine ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine tepki gösterdi.

Başkentteki Russel Meydanı'nda toplanan onbinlerce kişi, Filistin'e destek için Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne yürüdü.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım devam ettiği gerekçesiyle düzenlenen ulusal yürüyüşe katılan eylemciler, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistin destekçileri, İngiltere ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini de talep etti.

Yürüyüşe, İngiliz milletvekilleri Zarah Sultana ve John McDonell ile Gazze'de görev yapan Filistin kökenli İngiliz doktor Ghassan Ebu Sitte'nin yanı sıra çok sayıda isim katılarak destek verdi.

İsrail destekçileri de karşıt gösteri düzenledi

İsrail destekçisi küçük çaplı bir grup da Filistin yürüyüşü güzergahında karşıt gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail ve İngiltere bayrağı taşıyan protestocular, Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı.

Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de ulusal çapta 30'dan fazla yürüyüş düzenlendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Filistin, Güncel, İsrail, Londra, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:43:08. #7.11#
SON DAKİKA: Londra'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.